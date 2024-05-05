РФ взорвала Славянскую ТЭС: оккупанты ударили пятью ракетами, есть разрушения

Российские военные нанесли удар четырьмя кассетными ракетами из РСЗО "Смерч" и одной фугасной.

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Последствия удара по Славянской ТЭС / Коллаж: Главред, Фото: suspilne.media

Удар по Славянской теплоэлектростанции в воскресенье, 5 мая, нанесли российские оккупационные войска.

Армия страны-агрессора ударила по территории Славянской ТЭС пятью ракетами. Об этом идет речь в сообщении "Суспільне Донбас".

Как рассказал заместитель начальника Николаевской ГВА Владимир Проскунин, обстрел Славянской ТЭС российскими оккупантами начался в 10:35.

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/ suspilne.media

В результате атаки захватчиков был поврежден ряд объектов на территории Славянской ТЭС, сообщил чиновник.

/ suspilne.media

По его данным, российские военные нанесли удар четырьмя кассетными ракетами из РСЗО "Смерч" и одной фугасной.

/ suspilne.media

Сообщается, что люди в результате обстрела не пострадали.

Удары РФ по Славянску - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что оккупанты ударили ракетой по жилым многоэтажкам в центре Славянска. Оккупанты били по жилым кварталам из авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Смерч", артиллерии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне ударили ракетами по Славянску и Краматорску. В Краматорске оккупанты попали в промзону и частный сектор, в Славянске ударили по школе.

Как сообщалось ранее, оккупанты ударили ракетой по детскому саду и предприятию в Славянске. Славянск снова обстреляли. Вражеская ракета попала в керамический цех. Он почти полностью разрушен.

Что известно о Славянской теплоэлектростанции ТЭС является конденсационной электростанцией в городе Николаевка близ Славянска Донецкой области. Проектная мощность – 2100 МВт, установленная – 880 МВт, фактическая – 830 МВт. Принадлежит ПАО "Донбассэнерго". С 2015 станция работает в режиме маневрирования. 28 мая 2022 г. с целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей решено остановить работу Славянской ТЭС.

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