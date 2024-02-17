Россияне ударили ракетами по Славянску и Краматорску: есть погибшие и раненые

В Краматорске оккупанты попали в промзону и частный сектор, в Славянске ударили по школе.

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Оккупанты нанесли ракетный удар по Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/VadimFilashkin_donoda

Российские оккупанты ударили ракетами по Донецкой области. Серия взрывов прогремела в Славянске и Краматорске. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Войска РФ нанесли три ракетных удара по Краматорску около 20 часов.

"Враг продолжает массированные обстрелы украинских населенных пунктов. Славянск и Краматорск под вражеским огнем", - написал глава Донецкой ОГА. видео дня

По его словам, в Краматорске россияне попали ракетами в промзону и частный сектор. Филашкин отметил, что, вероятно, под завалами одного из домов находится семья из 4 человек, среди которых два подростка. В городе разрушены 2 дома, а еще 23 повреждены.

В Славянске снаряд попал в местную школу. Филашкин рассказал, что под завалами может находиться один человек. В учебном заведении был "пункт несокрушимости" и социальная столовая.

"На местах ударов работают представители власти, полиция и спасатели", - добавил он.

Позже Филашкин сообщил, что в Краматорске погибла женщина. Спасатели деблокировали тело погибшей.

"Вероятно, еще 2 человека находятся под завалами. Спасательная операция продолжается", - подчеркнул начальник ОГА.

Филашкин добавил, что в Краматорске представители городской администрации опрашивают местных, чтобы удовлетворить насущные потребности. Прежде всего речь идет о стройматериалах для перекрытия поврежденных домов. Также на месте работает полиция, представители областной и районной администраций.

Ракетные удары России

Напомним, днем 17 февраля жители Запорожья и Запорожской области услышали сигнал тревоги и взрывы. Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в 12:11 произошел взрыв возле села Натальевка в Запорожском районе. Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали объект инфраструктуры на окраине Запорожья.

Также 14 февраля состоялся ракетный удар по селу Великий Бурлук Харьковской области, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. По информации губернатора, враг нанес удар по жилой застройке из установки С-300.

Кроме этого, 7 февраля Россия ударила ракетами по Харькову. 2 из 5 ракет были северокорейского производства. Это баллистические ракеты KN-23, которые могут преодолевать 900 километров.

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