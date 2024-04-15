Оккупанты ударили ракетой по жилым многоэтажкам в центре Славянска: что известно

В течение суток армия РФ обстреляла Донецкую область 1934 раза. Оккупанты били по жилым кварталам из авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Смерч", артиллерии.

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Оккупанты нанесли ракетный удар по Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: t.me/VadymFilashkin

Утром в понедельник, 15 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Славянска в Донецкой области. Повреждены жилые многоэтажки.

Как сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях, город обстреляли около семи часов утра.

"Ракета. Попадание в центральную часть, ул. Почтовая. Повреждены многоэтажки", - сказал он.

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В городе - огромные воронки, повреждены многоэтажки. Но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Смотрите видео - Вадим Лях рассказал об обстреле Славянска:

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал в Telegram о ситуации в области.

Покровский район. В Очеретино один человек погиб и двое - ранены, повреждены две многоэтажки.

"Красногоровка подверглась авиаудару, под артобстрелами Екатериновка и Елизаветовка. Под ракетный удар попали окрестности Покровска", - говорится в сообщении.

Краматорский район. В Лиманской общине обстреляны Ямполевка и Терны. Утром враг обстрелял Славянск — повреждены две многоэтажки. Под огнем – села Константиновской общины.

Бахмутский район. В Торецке повреждены два дома и инфраструктурный объект, в Щербиновке - три дома. В Часовоярской общине повреждены 14 частных домов и многоэтажка. В Северске повреждены два дома и два нежилых сооружения.

"Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 59 человек, в том числе 3 ребенка", - сообщил Филашкин.

В полиции Донецкой области сообщили, что в течение суток армия РФ обстреляла регион 1934 раза. Оккупанты били по жилым кварталам из авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Смерч", артиллерии.

"Под ударом находились 7 населенных пунктов: города Покровск, Селидово, Торецк, поселки Очеретино, Щербиновка, села Котлино, Предтечино", - говорится в сообщении в Facebook.

Повреждены 63 гражданских объекта: 30 жилых домов, три учебных заведения, 6 хозяйственных сооружений, 14 автомобилей, сельхозтехника.

Авиаудар россия нанесла по Очеретино. Погибла женщина, еще двое гражданских травмированы. Повреждены три пятиэтажки.

По Котлиному оккупанты ударили ракетой (бомбой) "Гром-Е1" – повреждены 15 частных домв.

Что происходит в Часовом Яру - последние новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что высшее военное руководство России поставило задачу своей оккупационной армии захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая.

Аналитики Института изучения войны считают, что армия РФ не сможет выполнить задачу по захвату города, однако зайти в восточный район у оккупантов получится. При этом недостаток артиллерии и средств ПВО у ВСУ, позволит захватчикам быстрее продвигаться в ходе операции по захвату города, чем во время наступления на Авдеевку и Бахмут.

Эксперты DeepState сообщили 15 апреля, что российские оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки Донецкой области.

Аналитики отметили, что бои продолжаются в районе населенных пунктов Бердычи, Старомайорское и Красногоровка Донецкой области.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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