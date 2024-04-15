УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Оккупанты ударили ракетой по жилым многоэтажкам в центре Славянска: что известно

Анна Ярославская
15 апреля 2024, 11:35
В течение суток армия РФ обстреляла Донецкую область 1934 раза. Оккупанты били по жилым кварталам из авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Смерч", артиллерии.
Ракетный удар по Донецкой области
Оккупанты нанесли ракетный удар по Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: t.me/VadymFilashkin

Утром в понедельник, 15 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Славянска в Донецкой области. Повреждены жилые многоэтажки.

Как сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях, город обстреляли около семи часов утра.

"Ракета. Попадание в центральную часть, ул. Почтовая. Повреждены многоэтажки", - сказал он.

видео дня

В городе - огромные воронки, повреждены многоэтажки. Но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Смотрите видео - Вадим Лях рассказал об обстреле Славянска:

Скриншот

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал в Telegram о ситуации в области.

Покровский район. В Очеретино один человек погиб и двое - ранены, повреждены две многоэтажки.

"Красногоровка подверглась авиаудару, под артобстрелами Екатериновка и Елизаветовка. Под ракетный удар попали окрестности Покровска", - говорится в сообщении.

Краматорский район. В Лиманской общине обстреляны Ямполевка и Терны. Утром враг обстрелял Славянск — повреждены две многоэтажки. Под огнем – села Константиновской общины.

Бахмутский район. В Торецке повреждены два дома и инфраструктурный объект, в Щербиновке - три дома. В Часовоярской общине повреждены 14 частных домов и многоэтажка. В Северске повреждены два дома и два нежилых сооружения.

"Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 59 человек, в том числе 3 ребенка", - сообщил Филашкин.

  • Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля
    Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля Фото: t.me/VadymFilashkin
  • Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля
    Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля Фото: t.me/VadymFilashkin
  • Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля
    Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля Фото: t.me/VadymFilashkin
  • Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля
    Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля Фото: t.me/VadymFilashkin
  • Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля
    Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля Фото: t.me/VadymFilashkin, facebook.com/don.gunp
  • Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля
    Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля Фото: t.me/VadymFilashkin, facebook.com/don.gunp
  • Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля
    Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля Фото: t.me/VadymFilashkin, facebook.com/don.gunp
  • Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля
    Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля Фото: t.me/VadymFilashkin, facebook.com/don.gunp
  • Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля
    Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля Фото: t.me/VadymFilashkin, facebook.com/don.gunp
  • Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля
    Обстрел Донецкой области российскими оккупантами 15 апреля Фото: t.me/VadymFilashkin, facebook.com/don.gunp

В полиции Донецкой области сообщили, что в течение суток армия РФ обстреляла регион 1934 раза. Оккупанты били по жилым кварталам из авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Смерч", артиллерии.

"Под ударом находились 7 населенных пунктов: города Покровск, Селидово, Торецк, поселки Очеретино, Щербиновка, села Котлино, Предтечино", - говорится в сообщении в Facebook.

Повреждены 63 гражданских объекта: 30 жилых домов, три учебных заведения, 6 хозяйственных сооружений, 14 автомобилей, сельхозтехника.

Авиаудар россия нанесла по Очеретино. Погибла женщина, еще двое гражданских травмированы. Повреждены три пятиэтажки.

По Котлиному оккупанты ударили ракетой (бомбой) "Гром-Е1" – повреждены 15 частных домв.

Что происходит в Часовом Яру - последние новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что высшее военное руководство России поставило задачу своей оккупационной армии захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая.

Аналитики Института изучения войны считают, что армия РФ не сможет выполнить задачу по захвату города, однако зайти в восточный район у оккупантов получится. При этом недостаток артиллерии и средств ПВО у ВСУ, позволит захватчикам быстрее продвигаться в ходе операции по захвату города, чем во время наступления на Авдеевку и Бахмут.

Эксперты DeepState сообщили 15 апреля, что российские оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки Донецкой области.

Аналитики отметили, что бои продолжаются в районе населенных пунктов Бердычи, Старомайорское и Красногоровка Донецкой области.

Часов Яр

Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины.

Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Славянск новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Бердянске "расцвела бавовна": столбы дыма и грохоты взрывов по всему городу

В Бердянске "расцвела бавовна": столбы дыма и грохоты взрывов по всему городу

13:00 Украина
РФ хочет расширить линию фронта: в Генштабе Эстонии раскрыли новую тактику оккупантов

РФ хочет расширить линию фронта: в Генштабе Эстонии раскрыли новую тактику оккупантов

12:30 Украина
Оккупанты ударили ракетой по жилым многоэтажкам в центре Славянска: что известно

Оккупанты ударили ракетой по жилым многоэтажкам в центре Славянска: что известно

11:35 Украина
Все главные новости

Популярное

Камалия высказалась о бывшем муже после слива ее снимков с избитым лицом 6230

Камалия высказалась о бывшем муже после слива ее снимков с избитым лицом

На Иисуса похож : Влад Яма кардинально сменил имидж и отрастил длинные волосы 6012

"На Иисуса похож": Влад Яма кардинально сменил имидж и отрастил длинные волосы

Почему нельзя заливать полный бак в авто: ответ удивит опытных водителей 4091

Почему нельзя заливать полный бак в авто: ответ удивит опытных водителей

Ракеты отбивала даже Саудовская Аравия, это испанский стыд - эксперт об атаке на Израиль 3828

Ракеты отбивала даже Саудовская Аравия, это испанский стыд - эксперт об атаке на Израиль

Последние новости

13:00

В Бердянске "расцвела бавовна": столбы дыма и грохоты взрывов по всему городу

12:42

Клубника будет свежей всю неделю: гениальный способ хранения ягод

12:30

РФ хочет расширить линию фронта: в Генштабе Эстонии раскрыли новую тактику оккупантов

12:30

"РФ везде делает серую зону": эксперт спрогнозировал, к чему готовиться харьковчанам

12:26

Полковник СБУ объяснил, почему Путин в обстрелах Харькова повторяет ошибку Гитлера

РФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил ПритулаРФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил Притула
11:58

Макс Барских попал в эпицентр массированной атаки на Израиль - что с артистом

11:42

Будет сиять, как из магазина: как почистить серебро в домашних условияхВидео

11:35

Оккупанты ударили ракетой по жилым многоэтажкам в центре Славянска: что известноФотоВидео

11:30

"Давайте в аренду": Кулеба ответил, могут ли польские Patriot прикрывать запад Украины

Реклама
11:24

Екатерина Бужинская показала редкое фото с 17-летней дочерью, которая с ней не живет

10:58

"Нет резервов для ротации": майор ВСУ отреагировал на закон о мобилизации

10:58

Чемпион-путинист устроил истерику из-за "беспредела" МОК перед Олимпиадой-2024

10:51

Грозы, мокрый снег и заморозки до -4: в Украину идет мощный циклон

10:36

Китайский гороскоп на завтра 16 апреля: Кроликам - риск потерять все, Обезьянам - невероятная удача

10:09

"Убивают Украину": Стивен Кинг жестко разругал республиканцев в США

10:02

Почему нельзя есть горячий хлеб: причина, которую знают единицы

09:55

Церковный праздник 16 апреля: что нельзя делать в день трех святых мучениц

09:45

"Это невыносимо": путинист Пригожин признался о зависимости певицы Валерии

09:31

Достанут ЧФ РФ в любой точке Черного моря: в СБУ рассказали, как модернизировали Sea Baby

09:30

Как изменились цены на продукты в Украине: что подорожало, а что - подешевело

Реклама
08:48

В Украине резко меньше стало пенсионеров: что случилось

08:47

Гороскоп на завтра 16 апреля: Скорпионам - время расслабиться, Ракам - недопонимание

08:14

Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки - DeepState

08:14

В Раде рассказали, заменит ли электронный кабинет поход в военкомат

07:34

У Байдена рассказали, что нужно для одобрения помощи Украине

06:46

РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая: в ISW оценили амбиции оккупантов

06:03

Запад боится России, но не Иранамнение

05:30

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 12 секунд найти магнит

04:05

РФ нацелилась на три крупных города: названо направление нового удара врага

03:32

Передача Украине дополнительных систем ПВО: экс-советник главы ОП назвал сроки

03:00

8000$ за ночь: принца Гарри и Меган Маркла "подловили" в интересном месте

02:00

До 20 тысяч грн: стало известно, почем продают билеты на "Евровидение-2024"

01:20

Ракеты отбивала даже Саудовская Аравия, это испанский стыд - эксперт об атаке на Израиль

00:26

Летом войска РФ в Крыму ждет "жаркий курортный сезон": в ГУР и СБУ сделали заявление

14 апреля, воскресенье
23:48

Почему нельзя заливать полный бак в авто: ответ удивит опытных водителей

23:00

Будет ли большая война между Ираном и Израилем: у Байдена сделали прогноз

22:09

Войска РФ продвигаются: адмирал США раскрыл планы Путина и призвал помочь Украине

21:50

Положение становится тяжелым: Зеленский назвал самую "горячую" точку на фронте

21:37

Война Израиля и Ирана: чего ждать Украинемнение

21:05

"Ситуация напряженная": Умеров назвал направление нового штурма РФ на востоке

Реклама
20:19

Конгресс США проголосует помощь Украине на этой неделе, но есть условие – Bloomberg

20:04

РФ ударила ракетами по двум областям: что известно о раненых и "прилетах"Фото

19:23

Произойдет настоящее чудо: что нужно сделать 15 апреля - приметы

19:11

Помощь на $60 млрд: в Конгрессе обнадежили сроками насчет пакета для Украины

18:57

Существует три сценария завершения войны, большинство Украину не устраивает – военный

18:45

На Украину надвигается волна грозовых дождей: где будет свирепствовать непогода

18:44

Бадоев впервые за четыре года собрал семью: показал фото взрослых детей

18:27

От Михаила Шуфутинского отрекся младший сын: так и не принял

18:17

Генерал раскрыл максимальные потери РФ: ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов

18:09

Как Украине получить системы ПРО, как для Израиля: в Польше назвали способ

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять