Ежедневно до 150 человек не выпускают из Украины: граждан ждут новые правила выезда

Речь идет об изменениях, введенных новым законом о мобилизации в Украине.

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Каких изменений ждать на границе в ближайшее время? Читайте на Главреде / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В ГПСУ допускают одобрение Кабмином новых правил выезда военнообязанных за границу, отметил в эфире телемарафона спикер пограничной службы Андрей Демченко.

При этом он подчеркнул, что на данный момент новых изменений в выезде нет.

"По состоянию на этот день изменений в правила нет. Конечно, согласно закону о мобилизации, есть определенные изменения в статью о тех лицах, которые будут иметь отсрочку. Поэтому все же, возможно, стоит ожидать, что будут эти изменения правила пересечения границы, которые должно рассмотреть и утвердить правительство", - ответил Демченко.

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Пограничники готовы к выполнению и соблюдению изменений в законодательстве, в частности тех, которые касаются документов подтверждения личности.

"Если изменения такие будут приняты - конечно, мы обеспечим выполнение и соблюдение этих правил, и проверку различных категорий лиц, которые будут пересекать лиц и в соответствии с теми условиями, которые будут прописаны в правилах. Имеется в виду подтверждающие документы", - добавил представитель ГПСУ.

По подсчетам пограничников, ежедневно в пересечении границы отказывают более 100 лицам.

"Могу отметить, что ежедневно мы также отказываем в выезде за пределы страны около 120-150 лицам, которые не подпадают под категорию пропуска, которые не имеют документов, которые давали бы право на пересечение границы", - рассказал спикер службы.

В ГПСУ еще раз посоветовали гражданам дождаться изменений, если таковые будут приняты.

"Не стоит ожидать, что это будут какие-то кардинальные изменения в правилах пересечения", - уточнил Демченко.

Закон о мобилизации - основные положения / Инфографика Главреда

Мобилизация в Украине - главное

11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепов. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

В частности, военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих данных. А после этого их обязательно планируют направить на ВВК (даже если им предоставляют отсрочку). Информация о годности к военной службе, которая определяется ВВК, является одним из главных пунктов военно-учетных данных.

Тем временем МИД Украины ввели ограничения на получение загранпаспортов за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет.

Отдельно Кабмин разрабатывает документ единого образца для призывников, военнообязанных и резервистов.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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