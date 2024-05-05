Ввод западных войск в Украину: Макрон жестко ответил на слова Пескова

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что у стран запада не должно быть красных линий по поддержке Украины для отражения российской агрессии.

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Макрон жестко ответил на слова Пескова / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Президент Франции Эммануэль Макрон доволен реакцией и угрозами Кремля после его заявления о возможности отправки западных войск в Украину. Об этом он рассказал в интервью La Tribune.

Макрон отметил важность сохранения стратегии "стратегической неопределенности" в отношении России, что предусматривает неразглашение конкретных планов. Его заявления о возможности отправки войск в Украину вошли в рамки этой стратегии.

Макрон отметил, что Россия, как стратегическое государство, потеряла любые ограничения в своих действиях. Так, в феврале 2022 года РФ нарушила нормы международного права, начав полномасштабную агрессивную войну против другого суверенного государства и при этом с высокой периодичностью угрожает применением ядерного оружия. Макрон считает, что в условиях такой угрозы ограничивать себя, устанавливая какие-либо красные линии, было бы проявлением слабости.

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Он подчеркнул, что в Украине сейчас решается вопрос безопасности для всей Европы. Если Россия победит, то "в следующую же секунду безопасности уже не будет ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране".

После предыдущего интервью Макрона журналу The Economist, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил беспокойство относительно "очень опасной тенденции" со стороны Франции постоянно говорить о возможном своем прямом вмешательстве в войну.

Макрон считает, что такие жалобы Пескова лишь подтверждают правильность позиции Франции.

"Лихорадочная реакция России свидетельствует, что мы правы, не закрывая никаких дверей. Потому что в противном случае это будет означать, что мы соглашаемся с отказом от международного порядка, основанного на правилах, а следовательно, от мира и безопасности", - сказал он.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины высказал мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Отправка западных войск в Украину - что известно об инициативе Макрона

Напомним, как ранее сообщал Главред, НАТО может прямо вмешаться в войну с Россией против Украины, если российские оккупанты сломают линию обороны ВСУ на северо-западе Украины или спровоцируют военные действия против стран Балтии, Польши или нападут на Молдову.

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении западных войск в Украине, глава МИД Польши Сикорский считает, что лучше поставить Путина в ситуацию, когда он не знает, какой реакции ожидать от Запада, а не заранее исключать определенные возможности.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что идея Макрона о размещении западных войск в Украине является неправильной и может привести к эскалации конфликта.

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