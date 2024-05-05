За секунды и без нервов: как быстро затянуть нитку в иглу - простой метод

Заправка нити в иглу - одна из самых неприятных задач, которую приходится выполнять во время шитья, однако, есть метод, который значительно ускорит процесс.

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Как быстро затянуть нитку в иглу - лайфхак для шитья / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Есть много причин, почему вам может понадобиться достать швейный набор. Возможно, чтобы починить немного порванный носок или джемпер. Но перед тем, как взяться за эту несколько терапевтическую задачу, нужно сделать одну вещь, сообщает Dailystar.

Да, это заправить нитку в иглу, маленькая работа, которую мы все ненавидим делать. Она может быть суетливой и отнимать много времени, но без нее вы никуда не попадете.

Однако, один блогер в социальной сети X, бывшем Twitter, поделился способом, который позволит быстро заправить нитку в иглу. Пост был опубликован на странице Today Years Old.

видео дня

В клипе под заголовком "Годы борьбы, и это было так просто?", все начинается с того, что человек вкладывает нитку в небольшой лист бумаги.

Затем, разрезав бумагу по диагонали, вы можете вставить ее в иглу. И когда она пройдет насквозь, вы увидите, что нить прошла через крошечное отверстие.

Смотрите видео о том, как быстро засунуть нитку в отверстие иглы:

Годы борьбы и это было так просто????



pic.twitter.com/qWW9sgYUY3 - Today Years Old (@todayyearsoldig) April 30, 2024

Как заправить нитку в отверстие иглы - популярные способы

Заправить нить в иглу может быть немного вызовом, но существует несколько способов, которые облегчают этот процесс. Вот несколько самых распространенных методов:

Замачивание нити: если нить трудно продевается через отверстие иглы, вам может помочь замачивание конца нити в воде или слюне.

Прижигание конца нити: чтобы облегчить этот процесс, вы можете сделать конец нити немного заостренным, прижигая его над огнем.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества, и выбор зависит от вашего личного предпочтения и умения. Попробуйте разные способы, чтобы найти тот, который больше всего вам подходит.

The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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