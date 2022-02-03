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Принесет бедность и заберет удачу: три вещи, которые нельзя делать с иголкой в доме

3 февраля 2022, 04:20

Что нельзя делать с иголкой в доме, чтобы не привлечь беду.

иголка
Что нельзя делать с иголкой / pixabay

Иголка в доме - это мощный оберег. С помощью такой вещи люди избавлялись от проблем и неурядиц.

Как говорят специалисты, иголка может нести как удачу в вашем доме, так и привлечь беду.

Если вы случайно нашли иголку возле порога, в одежде или в квартире, ее нельзя поднимать руками. Опасную иголку нужно поднять тряпкой, обязательно сломать и выбросить подальше от дома. Такая находка может принести вам проблемы с финансами и здоровьем.

Если вы случайно наступили на иглу в доме, вскоре стоит ожидать ссор с близкими людьми.

Иголки нужно хранить строго в определенном месте, чтобы посторонние глаза их не видели. По словам экспертов, недоброжелатели могу злым взглядом испортить ваш оберег.

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Хорошие новости стоит ожидать, если случайно во время рукоделия у вас в руке сломалась игла.

Чтобы иголка стала настоящим оберегом вашего дома, ее стоит воткнуть в косяк дверей. Тогда беды и невзгоды отойдут от вашего жилища.

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