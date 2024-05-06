УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Какой бытовой предмет перебивает соединение Wi-Fi: мало кто об этом догадывается

Алёна Воронина
6 мая 2024, 05:10
2464
Одна вещь, которая есть дома у большинства, может делать сигнал Wi-Fi не таким мощным.
Wi-Fi, ноутбук, роутер
Какой бытовой предмет перебивает соединение Wi-Fi/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Нередко многие могли сталкиваться с проблемой, что роутер якобы стоит недалеко, а Wi-Fi всё равно слабый. Причины этого бывают разные. Но иногда причина бывает довольно простой и заключается она в одном распространенном бытовом предмете, близкое расположение которого к роутеру может негативно влиять на его работу.

Убрать этот предмет подальше от роутера - это один из хороших способов, как улучшить качество Wi-Fi. Речь идет о зеркалах, но не маленьких карманных или настольных, а больших, которые размещают на стенах.

Некоторые большие настенные зеркала могут влиять на подключение, поскольку зеркало состоит из тонкого слоя металла, который может создавать препятствия для сигнала Wi-Fi, пишет The Sun.

видео дня

Поэтому стоит держать роутер на расстоянии не менее одного метра от больших зеркал, чтобы улучшить покрытие интернета.

Также представители провайдера, с которыми общались журналисты The Sun, рассказали, что они провели опрос среди 2000 взрослых людей о том, где именно они размещают роутер. Оказалось, что многие не знают, где можно и не следует размещать такую технику для улучшения качества интернета.

Двое из пяти человек признаются, что размещают свой маршрутизатор рядом с телевизором или за ним (41 процент). 12 процентов сказали, что оставляют его на полу, а 6 процентов признались, что кладут его под кровать.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

Главное за день

РФ формирует войска для наступления на Харьков: в ISW оценили риски

РФ формирует войска для наступления на Харьков: в ISW оценили риски

07:51 Украина
Си Цзиньпин приехал в Париж с тремя посланиями: одно из них - о войне в Украине

Си Цзиньпин приехал в Париж с тремя посланиями: одно из них - о войне в Украине

07:11 Мир
Россия готовит новый прорыв на фронте: в ВСУ рассказали, какие города под угрозой

Россия готовит новый прорыв на фронте: в ВСУ рассказали, какие города под угрозой

03:03 Украина
Все главные новости

Популярное

В Украине ударят заморозки: синоптик сказала, где резко похолодает 52848

В Украине ударят заморозки: синоптик сказала, где резко похолодает

Кейт и Уильям готовы мириться с Гарри и Меган: источник назвал драматическую причину 22108

Кейт и Уильям готовы мириться с Гарри и Меган: источник назвал драматическую причину

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: Ракам - повышение, Льва - стресс 21453

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: Ракам - повышение, Льва - стресс

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 мая: Стрельцам - романтика, Ракам - экстрим 9736

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 мая: Стрельцам - романтика, Ракам - экстрим

Последние новости

07:51

РФ формирует войска для наступления на Харьков: в ISW оценили риски

07:11

Си Цзиньпин приехал в Париж с тремя посланиями: одно из них - о войне в Украине

07:10

Только люди с орлиным зрением найдут кота за 7 секунд: загадка, с которой справится не каждый

06:10

Как РФ готовит диверсии в Европе и чего ожидатьмнение

05:10

Какой бытовой предмет перебивает соединение Wi-Fi: мало кто об этом догадывается

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)
03:03

Россия готовит новый прорыв на фронте: в ВСУ рассказали, какие города под угрозой

02:40

Дебош, драки и вспышки гнева: что бывший муж Бритни Спирс думает про ее выходки

02:10

Ракеты полетят на Киев: Жданов назвал точные сроки массированного обстрела

01:20

В НАТО предложили радикальные меры борьбы с российским флотом

Реклама
05 мая, воскресенье
23:44

Новое контрнаступление ВСУ: в Сухопутных войсках назвали ключевое условие

23:41

Популярная украинская певица беременна от Александра Пономарева - СМИ

22:40

РФ нацелилась на захват двух областей и собирает 120-тысячное войско – генерал

22:35

Jerry Heil и alyona alyona с крашанками зажгли на открытии Евровидения-2024Видео

21:53

Будут заморозки -4 градуса и грозы: Украину накрывает холодная погода

21:24

Удары на 100 километров: Rheinmetall передаст Украине дальнобойные снаряды

20:40

Нас ждет кровавое лето 2024?мнение

20:36

"Прилет" на Полтавщине: оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре

20:31

Представитель Германии на Евровидении-2024 предложил вернуть на конкурс Россию

20:25

РФ взорвала Славянскую ТЭС: оккупанты ударили пятью ракетами, есть разрушения

19:26

"Перемололи" сотни оккупантов: в ВСУ разгромили фейк РФ о захвате Красногоровки

Реклама
19:20

В Украине ударят заморозки: синоптик сказала, где резко похолодает

19:04

Умер звезда "Титаника" и "Властелина колец" Бернард Хилл

18:53

В Германии заговорили о высылке украинских мужчин домой

18:30

Бойня на юге: мобилизованный в армию РФ "народный мститель" расстрелял россиян

18:08

Что нельзя мыть содой: 4 предмета, которые будут безвозвратно испорчены от такого мытья

17:47

Лукашенко на Пасху "распевал" о "воссоединении" с украинцами

17:15

"Всего минус 30 человек": полицейская из Одессы попала в скандал на Пасху

16:19

Ежедневно до 150 человек не выпускают из Украины: граждан ждут новые правила выезда

16:14

РФ собирает 120-тысячный "кулак": генерал-разведчик раскрыл направление штурма

16:01

РФ на Пасху ударила КАБом по центру Харькова: есть разрушения и много пострадавшихФото

15:57

Бедняков жестко припечатал Ивлееву из-за ее поездки на оккупированные территории

15:53

Секрет внутри чашки: почему итальянцы не пьют капучино после 11 утраВидео

15:30

Рухнут планы Путина по Донбассу: военный объяснил, почему враг штурмует Часов Яр

15:23

Организовывал пыточные для пленных: в Бердянске взорвали коллаборанта в собственном автоВидео

14:52

"Война есть?": Безуглая загремела в скандал - дала странный совет украинцам в Пасху

14:27

Церковный праздник 6 мая: что категорически запрещено делать в Светлый понедельник

14:13

Войска Франции в Украине: боец рассказал, какие задачи они могли бы выполнять

14:11

Ввод западных войск в Украину: Макрон жестко ответил на слова Пескова

13:55

У "голубки мира" Анфисы Чеховой из-за ботокса потек глаз

13:37

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: Ракам - влечение, Весам - разговор

Реклама
13:30

Для военнообязанных введут документ единого образца: что известно

13:26

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 мая: Стрельцам - романтика, Ракам - экстрим

13:02

Десятки тысяч военных: в ВСУ раскрыли количество сил РФ возле Часового Яра

12:57

НАТО может войсками вмешаться в войну в Украине: названо два сценария

12:22

Будет очень тяжелое лето: волонтер говорит, что РФ только начала большое наступление

12:05

За секунды и без нервов: как быстро затянуть нитку в иглу - простой методВидео

12:04

Экс-Лорак назвал свою новую пассию женой, а она отрывалась под трек предательницы Асти

11:55

Россия готовит диверсии по всей Европе: в FT узнали планы Путина

11:26

Сбитие российского Су-25 на Донбассе: в ВСУ рассказали подробности операции

11:13

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: кто приумножит деньги

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять