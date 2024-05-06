Какой бытовой предмет перебивает соединение Wi-Fi: мало кто об этом догадывается

Одна вещь, которая есть дома у большинства, может делать сигнал Wi-Fi не таким мощным.

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Какой бытовой предмет перебивает соединение Wi-Fi/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Нередко многие могли сталкиваться с проблемой, что роутер якобы стоит недалеко, а Wi-Fi всё равно слабый. Причины этого бывают разные. Но иногда причина бывает довольно простой и заключается она в одном распространенном бытовом предмете, близкое расположение которого к роутеру может негативно влиять на его работу.

Убрать этот предмет подальше от роутера - это один из хороших способов, как улучшить качество Wi-Fi. Речь идет о зеркалах, но не маленьких карманных или настольных, а больших, которые размещают на стенах.

Некоторые большие настенные зеркала могут влиять на подключение, поскольку зеркало состоит из тонкого слоя металла, который может создавать препятствия для сигнала Wi-Fi, пишет The Sun.

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Поэтому стоит держать роутер на расстоянии не менее одного метра от больших зеркал, чтобы улучшить покрытие интернета.

Также представители провайдера, с которыми общались журналисты The Sun, рассказали, что они провели опрос среди 2000 взрослых людей о том, где именно они размещают роутер. Оказалось, что многие не знают, где можно и не следует размещать такую технику для улучшения качества интернета.

Двое из пяти человек признаются, что размещают свой маршрутизатор рядом с телевизором или за ним (41 процент). 12 процентов сказали, что оставляют его на полу, а 6 процентов признались, что кладут его под кровать.

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