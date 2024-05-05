Что нельзя мыть содой: 4 предмета, которые будут безвозвратно испорчены от такого мытья

Сода - прекрасный помощник для решения бытовых проблем. Но стоит знать, что можно чистить содой, а что нет, ведь некоторые вещи таким образом можно испортить.

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Что нельзя мыть содой/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Пищевая сода является практически универсальным средством дома, ведь с ее помощью можно не только готовить выпечку и другие блюда, но и решать ряд бытовых проблем, например, отмывать от загрязнений ряд поверхностей и отстирывать различные пятна на одежде.

Но хотя сода также является хорошим помощником во время уборки дома, стоит знать, что можно мыть содой, а что - нельзя. Ведь некоторые поверхности такое средство может повредить. Генеральный директор компании Wholesale Domestic, которая продаёт различные предметы для ванных комнат, Брайан Ковард призвал во время уборки никогда не очищать определённые части ванных комнат пищевой содой. По его словам, в некоторых случаях это может принести больше вреда, чем пользы, пишет The Mirror.

Брайан Ковард назвал ряд предметов, которые нельзя мыть содой, ведь это для них только навредит.

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1. Стекло

Если помыть стекло содой, то на нем может остаться осадок, и в результате поверхность стекла будет выглядеть мутной. Но могут быть и худшие последствия - на стекле могут остаться царапины.

"Поскольку сода является абразивным чистящим средством, она может поцарапать стекло, а также оставить пленку или остатки, если не промыть его тщательно, что сделает стекло мутным и полосатым. Вместо этого для мытья стекла лучше смешать вместе белый уксус и воду в бутылке с распылителем, разбрызгать эту смесь на стекло и протереть его салфеткой из микрофибры", - посоветовал Ковард.

2. Швы между плиткой

Другой частью ванной комнаты, которую эксперт советует не мыть содой, являются швы между плиткой. Он объяснил, что такое мытье может разрушить цементный раствор между плиткой или камнями.

"Хотя пищевая сода может быть полезной для чистки поверхностей плитки, это не лучший вариант для чистки затирки швов между плиткой, поскольку она может вызвать повреждения и изнашивать затирку со временем", - отметил эксперт.

Ковард посоветовал с такой целью использовать смесь перекиси водорода и воды или уксуса и воды. Нужно нанести раствор, дать ему постоять несколько минут, а затем протереть его щеткой.

3. Каменные поверхности

Также лучше не мыть содой каменные поверхности, в частности, поверхности из мрамора и гранита. По словам эксперта, из-за соды такие поверхности могут потускнеть. Он отметил, что вместо этого следует использовать мягкое pH-нейтральное чистящее средство, специально разработанное для натурального камня, или можно приготовить собственное, смешав мягкое моющее средство для посуды с водой.

4. Ванна

Нельзя мыть содой акриловую ванну, ведь такое средство может оставить царапины на поверхности материала. Вместо этого эксперт советует использовать для мытья ванны мягкое жидкое мыло или средство для мытья посуды, смешанное с теплой водой.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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