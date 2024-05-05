'Прилет' на Полтавщине: оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре

Российские захватчики атаковали Полтавскую область на Пасху, есть разрушения.

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Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Полтавщины/ коллаж: Главред, фото иллюстративные: УНИАН, facebook.соm/Олег Синегубов

Российские оккупанты днем в воскресенье, 5 мая, ударили ракетами по Полтавщине. Было "попадание" по гражданской инфраструктуре.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Филипп Пронин.

"Россияне не имеют праздников, не имеют ничего святого. В Пасху враг атаковал Полтавскую область. Звуки взрыва слышали в пределах Полтавского района. Предварительно без жертв и пострадавших. Детали позже", - сообщил Пронин. видео дня

Позже он уточнил, что российские оккупанты повредили элеватор в Полтавской общине.

"Враг попал по гражданской инфраструктуре. Ракетный удар повредил элеватор в Полтавской громаде. К счастью, никто не пострадал. Каждый оккупант понесет наказание за все преступления", - отметил председатель ОВА.

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Украине с помощью ракет С-300 и дронов-камикадзе "Шахед" в ночь на 4 мая. В Харькове ночью было два "прилета" дронов "Шахед", которые нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Основянском районе, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Также спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что в ночь на 4 мая российские дроны-камикадзе пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Харькове и в Днепропетровской области. Однако Силы обороны сбили все 13 беспилотников.

Вечером 4 мая РФ ударила по гражданской инфраструктуре Харькова. В результате атаки российских оккупантов шесть человек получили ранения и ожоги.

Напомним, РФ на Пасху ударила КАБом по центру Харькова - есть разрушения и много пострадавших. Оккупанты ударили по центру Харькова управляемой авиационной бомбой, многие люди получили ранения.

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