РФ собирает 120-тысячный "кулак": генерал-разведчик раскрыл направление штурма

РФ пытается увеличить группировку войск с дальнейшими планами наступления, предупредил Николай Маломуж.

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Николай Маломуж назвал вероятное направление удара РФ / Колаж Главред, фото: Міноборони Росії, УНІАН

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж прокомментировал вероятность повторного наступления российских оккупационных войск на Харьков и Сумы.

Как подчеркнул он в эфире Espreso, Москва должна собрать не менее 1 млн личного состава, чтобы реализовать новое стратегическое наступление.

Эксперт считает, что это выглядит нереально, ведь Россия не сможет воевать с одинаковой активностью на фронте, тем более атакуя большие города.

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"Для этого нужно более 1 млн личного состава. Подготовить новую мощную группировку для повторного наступления на Харьков и Сумы для них очень сложно. Организовать стратегическое наступление на два города для них сегодня нереально", - говорит он.

Генерал-разведчик отметил, что врагу также сложно будет собрать такую огромную группировку, оставаясь незамеченным. В то же время он предупредил, что сейчас РФ пытается увеличить группировку войск на Купянском направлении до 120 тысяч военных с дальнейшими планами наступления на Купянск.

"Украина имеет достаточно разведывательной информации о планах России. Поэтому любые скопления российских войск на Купянском направлении и дальше на границе Харьковской и Сумской области будут сразу нам видны", - добавил Маломуж.

Новое наступление РФ на Харьков - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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