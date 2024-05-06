Россия готовит новый прорыв на фронте: в ВСУ рассказали, какие города под угрозой

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что россияне выбрали 2 основных направления для наступления на Востоке Украины.

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Наступление РФ на Востоке - в ВСУ рассказали, какие города под угрозой / Коллаж Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, скриншот из видео

На Авдеевском направлении российская оккупационная армия концентрирует свои силы с целью расширения плацдарма, выполняя тактические атаки и ища бреши в украинской обороне. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в эфире телеканала FREEДОМ, комментируя сообщения аналитиков американского Института изучения войны (ISW) о неопределенности конечной цели оккупантов на этом направлении.

"У россиян на Авдеевском направлении очень мощное сосредоточение войск, и их задача - с юга захватывать территории. Также речь идет об Архангельском направлении. Именно там враг также сосредотачивает удары. Россияне сейчас атакуют на тактическом уровне на многих направлениях. Таким образом они якобы прощупывают, чтобы понять, где можно прорваться дальше. Такие действия россиян заставляют Силы обороны Украины подтягивать резервы, чтобы давать максимальный отпор оккупантам", - прокомментировал он.

Тимочко добавил, что вторым основным направлением для продвижения российских войск является город Часов Яр, который может служить плацдармом для дальнейшего наступления на Краматорск. Он также указал на жестокие бои в районе Очеретино, где российские войска также формируют ударную группировку.

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"Россияне закрепляются на этих направлениях, делая максимум для того, чтобы взять под контроль данные населенные пункты и максимально выбивать Силы обороны Украины. И также хочу отметить: чем больше сейчас будут наступать российские войска, тем больше у Путина сил оставаться на троне", - добавил Иван Тимочко.

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Наступление РФ на Востоке - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж, прокомментировал вероятность повторного наступления российских оккупационных войск на Харьков и Сумы. Отметив, что Москва должна собрать по крайней мере 1 миллион военнослужащих, чтобы осуществить новое стратегическое наступление.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российские оккупанты пытаются прорвать позиции украинских войск и захватить стратегическую инициативу на фронте, однако ситуация остается под контролем Сил обороны.

Войска агрессора России штурмуют Часов Яр, поскольку без контроля над этим городом невозможно дальнейшее продвижение врага на Константиновском и Краматорском направлениях. Об этом заявил представитель 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников.

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