РФ нацелилась на захват двух областей и собирает 120-тысячное войско – генерал

Враг пытается максимально истощить ВСУ локальными боями, пояснил Игорь Романенко.

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Игорь Романенко, российские военные / Главред, минобороны РФ

Оккупанты РФ используют тактику "тысячи порезов", наступают на тактическую глубину с продвижением на небольшое расстояние, пытаясь максимально истощить ВСУ локальными боями для подготовки условий широкомасштабного наступления, заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В эфире Radio NV он подчеркнул, что на текущий момент у россиян нет сил для чего-то более масштабного, чем определенные локальные атаки.

Военный эксперт пояснил, что враг сосредотачивает свои усилия преимущественно на попытках захвата Донецкой и Луганской областей. При этом, по разным оценкам, РФ может готовить в тылу группировку численностью до 120 тысяч человек.

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"Здесь вопрос в стратегическом критерии: сколько есть времени? Будет ли Украина готова и сформирует свои возможности по системе обороны, которая не допустит реализации этого второго этапа? Или врагу удастся подготовиться, сформировать группировку и он будет осуществлять этот второй этап?" – добавил Романенко.

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Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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