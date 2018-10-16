Депутат Госдумы рассказал о влиянии санкций на экономику России

Илья Пономарев считает, что санкции могут сплотить народ вокруг Путина / Фото: Главред

Депутат Госдумы РФ в 2007-2016 годах Илья Пономарев считает, что некоторые виды санкций в отношении России можно назвать контрпродуктивными, поскольку они помогают власти находить причины для спада экономики.

"Есть два вида санкций. Санкции против России в целом, в частности, так называемые экономические санкции. И санкции против российских элит. Первый вид санкций в политическом плане малоэффективен, я бы даже сказал контрпродуктивен. При том, что он стоит России значительной части экономического роста в будущем, в краткосрочном моменте он, скорее, помогает Путину показывать гражданам страны, что Россия "в кольце врагом", что не время думать про политические разногласия, надо плотнее смыкать ряды вокруг главнокомандующего, ведущего крестовый поход против "темных сил" Запада", - сказал российский экс-политик во время чата в "Главреде".

По словам Пономарева такие санкции не привели к смене власти ни в Иране, ни на Кубе, ни в Северной Корее. И в ближайшие 50 лет, пока у России есть природные ресурсы, ей также ничего не грозит.

"А что касается персональных санкций, то это вещь, во-первых, справедливая, потому что направлена именно на тех людей, которые эту власть создают и поддерживают, во-вторых, эффективная. Думаю, что самым эффективным действием за все время этой санкционной войны были санкции, введенные против Вексельберга и Дерипаски. И я полностью поддерживаю идею наказывать всех коррумпированных негодяев, которые во имя собственного кошелька поддерживают антинародный путинский режим", - сказал бывший депутат.

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Пономарев убежден, что экономические ограничения расшатывают экономику России, однако это, скорее, можно назвать застоем, а не падением уровня жизни населения.

"В экономике - стагнация, экономический рост фактически остановился, но падения тоже нет и вряд ли его стоит в ближайшее время ожидать. Но отсутствие развития, тем не менее, ощущается всеми - и бизнесом, и рядовым населением. А для власти нет ничего более тяжелого, чем когда у людей уходит надежда на хорошее будущее. Поэтому экономика не упадет, но положение власти буде все более шатким", - подытожил эксперт.

Напомним, во время чата в "Главреде" Пономарев заявил, что внутренняя политика Кремля неизбежно приведет в будущем к распаду России. Он акцентировал, что причиной неминуемой гибели страны будет отнюдь не вмешательство Москвы во внутренние дела других стран.