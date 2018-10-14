Экс-депутат Госдумы пояснил статус "разменной монеты" для Украины

Илья Пономарев убежден, что Украине необходимо избавляться от статуса "разменной монеты" / Фото: Главред

Депутат Госдумы РФ в 2007-2016 годах Илья Пономарев считает, что Украина стала "разменной монетой" в спорах между Россией и западом, которые на территории страны банально выясняют отношения.

"Считаю, что так оно и есть. Особенно между Европой и Россией, и еще особенно - Германией. Главная проблема в том, что экономическая заинтересованность Запада в Украине недостаточна для того, чтобы защищать ваши интересы", - сказал он во время чата в "Главреде".

По мнению Пономарева, единственным союзником Украины сейчас остаются Соединенные Штаты Америки, которые опасаются возникновения партнерских отношений между ЕС и Россией.

"Практически единственная страна, которая имеет серьезные геополитические интересы - это Соединенные Штаты. Они будут защищать Украину и сдерживать Россию с целью защиты внутриполитического баланса внутри Европейского Союза. Они очень обеспокоены усилением роли Германии, особенно в ситуации Брекзита, потому что ЕС вообще может стать такой большой Германией", - сказал он.

Экс-политик убежден, что Украине необходимо расширить круг лоббистов в мире и налаживать партнерские отношения с США и ЕС.

"Для Украины главная задача как можно больше распространить экономические связи как с Европой, так и с Соединенными Штатами, чтобы получить широкий круг лоббистов, которые будут лоббировать интересы Украины перед своим правительством. А до этого времени статус "разменной монеты" будет оставаться", - подытожил он.

Напомним, во время чата в "Главреде" Пономарев заявил, что внутренняя политика Кремля неизбежно приведет в будущем к распаду России. Он акцентировал, что причиной неминуемой гибели страны будет отнюдь не вмешательство Москвы во внутренние дела других стран.