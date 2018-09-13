Экс-депутат Госдумы рассказал, кто стоит за убийством Захарченко

Илья Пономарев / Главред

За убийством главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко стоит Москва, поскольку боевик стал неуправляемым.

Такое мнение в эфире ATR российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"Свечку я не держал. Но, по совокупности информации, которая есть у меня, - конечно Москва. На то есть совершенно понятная причина: Путин съездил к Меркель. Они там договаривались о четком и понятном компромиссе: Россия с Германией достраивают "Северный поток-2", и снимаются возражения по поводу ввода миротворцев на восток Украины. А Меркель за это лоббирует интересы Путина перед Трампом, чтобы там (в США - Прим.) не продолжался санкционный процесс. Чистый компромисс. Захарченко в Украине видят как чистую марионетку, но, при всем том, что он управляемый, он управляемый до определенного предела", - сказал Пономарев.

Напомним, экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.