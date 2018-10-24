США пока не готовы рассматривать вопрос о новых санкциях против РФ - Болтон

Болтон напомнил, что предыдущим санкциями еще и четырех месяцев нет / Reuters

США пока что не готовы рассматривать вопрос о новых санкциях против России; последние санкции, которые были введены Белым домом против Москвы, связывались с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля российскими агентами.

"Мы все еще размышляем о потенциальных дополнительных санкциях в отношении России", – заявил советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Азербайджан, сообщает Washington Post.

Болтон напомнил, что предыдущие санкции были введены четыре месяца назад; американское законодательство требует, чтобы следующая партия санкций вводилась не раньше, чем через полгода - по прошествии этого срока правительство должно выяснить, "исправилась" ли санкционированная страна.

"Пока не принято никакое решение, и я не стал бы пытаться предсказать сроки, в которые мы его примем. Процесс продолжается", – сказал Болтон.

Читайте такжеСША будет вводить санкции против России ежемесячно - ВолкерНапомним, администрация президента США Дональда Трампа начала работу над пакетом новых санкций, направленных против российских и иранских компаний. Под удар попадут компании, работающие над восстановлением Сирии.

Напомним, ранее Министерство торговли Соединенных Штатов объявил о введении санкций против еще 12 российских компаний и предприятий.

Ранее в санкционный "черный список" США угодили еще 33 российских должностных лица и компании, которых американцы считают связанными с российским оборонным и разведывательным сектором.