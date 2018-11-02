Трамп припугнул санкциями, выступив в образе героя "Игры престолов"

Трамп сделал тонкий намек на санкции / Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп оригинальным способом решил анонсировать введение с 5 ноября очередных санкций.

В Twitter он опубликовал плакат в стиле сериала "Игра престолов".

"Санкции близко", - гласит надпись на фотоколлаже.

Шутка президента США касается высказывания "Зима близко" из знаменитого сериала. Однако страну, против которой будут направлены очередные санкции, Трамп не уточнил. Предполагается, что объектом финансовых ограничений станет Иран. Трамп предупреждал об этом в мае 2018 года, когда объявил о выходе США из ядерной сделки, которая позволила урегулировать конфликт вокруг иранской ядерной программы.

/ Фото: Twitter/Дональд Трамп

Как известно, ранее ожидалось, что в ноябре США введут санкции против России из-за отравления Сергея Скрипаля. Но позже советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская администрация пока не рассматривает этот вопрос.