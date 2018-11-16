Bloomberg оценил потери России от санкций

Санкции наносят значительный урон российской экономике

Российская экономика недополучила 6% прогнозируемого на 2018 года объема из-за введения против нее западных санкций.

Эксперты считают, что разница между фактическим и потенциальным (без санкций) темпом роста и того больше, достигая 10%, следует из исследования агентства Bloomberg.

"Часть разрыва между прогнозами и фактическими показателями является, вероятно, результатом устойчивого эффекта санкций (уже введённых и потенциальных) за последние пять лет", - считает аналитик Скотт Джонсон.

Впрочем, помимо санкций, отмечает издание, на негативную динамику повлияло также падение цен на нефть, политика таргетирования инфляции и распродажи активов на развивающихся рынках.

При этом эксперты в беседах с журналистами выразили сомнение в прогнозах правительства России - Кремль утверждает, что его реформы и инвестиционные проекты окажут благотворное влияние на ВВП, который наберет темпы роста более чем на 3% к 2021 году. Конечно, они не исключают возможности такого росты, однако уверены, что его темп не будет устойчивым без резкого повышения производительности труда и эффективности экономики.