Российские олигархи потеряли за день 12 миллиардов долларов из-за санкций США

Самые богатые россияне 9 апреля потеряли в общей сумме 11,7 миллиардов долларов по причине падения фондового рынка в России, которое спровоцировали введенные ранее против олигархов РФ американские санкции.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные экспертов журнала Forbes, рассчитываемые в режиме реального времени, больше всех потерял российский олигарх Олег Дерипаска. Его состояние на фоне резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En+ Group сократилось почти на четверть, или на 1,3 млрд долларов. Эксперты Forbes оценивают состояние Дерипаски в понедельник в 4 млрд долларов, тогда как на момент публикации рейтинга миллиардеров Forbes 2018 года было 6,7 млрд долларов США.

Значительные потери также зафиксированы у основного владельца "Норильского никеля" Владимира Потанина, у фигурантов санкционного списка Виктора Вексельберга и Сулеймана Керимова, а также у Андрея Скоча, Владимира Богданова и Романа Абрамовича.

Отмечается, что в той или иной степени финансовые потери коснулись всех российских олигархов, против которых США учредили санкции в связи с делом Скрипаля.

Напомним, 6 апреля в связи с отравлением российского разведчика Сергея Скрипаля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Как известно, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США противозаконными и отрицательно влияющими на экономическое развитие, поскольку первые негативные последствия РФ уже ощущает.