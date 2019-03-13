"Оголтелая русофобская линия": У Путина прокомментировали санкции США насчет его денег

Владимир Путин / Reuters

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, прокомментировал недавно одобренный Палатой представителей Конгресса США пакет законопроектов о финансовых активах Владимира Путина.

В Кремле считают, что решение ни в коей мере не сможет внести позитив в отношения между официальной Москвой и официальным Вашингтоном, сообщает агентство "Интерфакс".

"Подобные законопроекты могут лишь негативно повлиять (на двусторонние отношения). Это продолжение недружественной, оголтелой русофобской линии. Это продолжение эмоциональной экзальтации", — высказался Песков.

Напомним, ранее в США авторитетные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что руководство стран Запада достигло договоренности в вопросе введения новых антироссийских санкций – не позднее, чем в конце марта нынешнего года. Позднее на фоне этой новости стремительно рухнул курс рубля.