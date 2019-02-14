"Оголтелая русофобия": путинский глашатай разъярился из-за новых антироссийских санкций США

Дмитрий Песков / ТАСС

Российские власти полагают, что новый паркет антироссийских санкций со стороны США могут привести к "очень пагубным последствиям".

С таким заявлением в четверг, 14 февраля, выступил Дмитрий Песков − пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. По его мнению, санкционные действия Вашингтона пойдут вразрез с общепризнанными правилами международной торговли.

"Теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Но в случае настроений и в Конгрессе [США], и в Сенате на улучшение отношений или хотя бы устойчивую ремиссию "болезни оголтелой русофобии" надеяться не приходится", — сказал Песков.

Напомним, ранее в США авторитетные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что руководство стран Запада достигло договоренности в вопросе введения новых антироссийских санкций – не позднее, чем в конце марта нынешнего года. Позднее на фоне этой новости стремительно рухнул курс рубля.