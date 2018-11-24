Журналист объяснил, как Путин на самом деле относится к санкциям Запада

Владимиру Путину нравятся санкции Запада против России, сообщил журналист / Reuters

Публицист, журналист Виталий Портников считает, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину на самом деле нравятся санкции Запада, они позволяют консолидировать деньги окружения в стране и оправдать ухудшение жизни граждан.

На Западе широко распространена иллюзия, что глава РФ опасается ограничительных мер и вот-вот пойдет на попятную, написал аналитик в своей статье для Эспрессо.

"…Путин прибыл в аннексированный Крым для проведения заседания Госсовета — декоративного органа с участием руководителей регионов страны. Глава оккупационного режима выбрал для заседания находящийся под международными санкциями санаторий "Мрия" — это к вопросу о том, как на самом деле Путин на санкции реагирует…", — отметил автор.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы рассказал о самом страшном сне Путина по УкраинеПо его словам, российский лидер "санкциями просто бравирует — и потому собирает чиновников в санкционном санатории".

"Но Путину на самом деле санкции нравятся, они позволяют консолидировать деньги окружения в России и оправдать ухудшение жизни россиян западными происками", — полагает журналист.

Напомним, в 2014 году ряд стран Запада ввели санкции против России из-за агрессии в отношении Украины. Позже западные государства расширяли и продляли ограничительные меры.

Ранее волонтер, воевавший в зоне антитеррористической операции на Донбассе, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Вооруженных Сил Украины Мирослав Гай говорил Главреду, что Владимира Путина сейчас больше волнует война, а не рейтинги.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.