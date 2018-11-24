Волонтер рассказал, что волнует Путина

24 ноября 2018, 09:41

В России идет плановая милитаризация, отметил активист.

Волонтер полагает, что Владимира Путина волнует война
Владимира Путина волнует война, полагает волонтер / Reuters

Волонтер, воевавший в зоне антитеррористической операции на Донбассе, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Вооруженных Сил Украины Мирослав Гай полагает, что президента РФ Владимира Путина сейчас больше волнует война, а не рейтинги.

Ни Украина, ни Беларусь, ни страны Балтии не могут считать себя в безопасности, партнеры нашей станы в НАТО это понимают, поэтому у границ с Россией размещаются дополнительные танковые бригады, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

"…Путин уже заявил о том, что экономику России нужно поставить на военные рельсы. Мы видим плановую милитаризацию Российской Федерации, организацию ею полномасштабных военных учений, вложение гигантских средств в силовые структуры, модернизацию военной техники, поиск союзников среди других стран, а также террористических организаций", — отметил собеседник.

Читайте такжеЖурналист раскрыл, после чего Путину "снесло крышу"По его словам, большинство экспертов уверены в том, что РФ уже ведет войну с цивилизованным миром. 

"Постоянные кибератаки, химическая атака в Солсбери, шпионаж, вмешательство в работы системы GPS во время учений НАТО в Норвегии, расконсервация военных объектов в Крыму и Калининграде, где может базироваться ядерное оружие, вмешательство в выборы разных стран мира, попытка переворота в Черногории, постоянная информационная война, постройки военных баз вдоль границ с Европой — все это нехорошие признаки, и они глобальные", — добавил Гай.

"Я думаю, что Путина сейчас уже не так волнуют рейтинги, потому что они ни на что не влияют. Я думаю, сейчас его больше волнует война, о чем он постоянно говорит", — заявил активист.

Ранее бывший советский разведчик, сокурсник Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец говорил, что президент России является "могильщиком" страны, который виртуозно справляется со своей задачей.

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Россия война Мирослав Гай Владимир Путин
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