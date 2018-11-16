Сокурсник Путина назвал "могильщика" России

Владимир Путин — "могильщик" России, полагает его сокурсник / Reuters

Бывший советский разведчик, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что глава страны является ее "могильщиком", который виртуозно справляется со своей задачей.

Путинскую РФ нужно лишить денег Запада и новейших технологий, остальное российский лидер сделает сам, рассказал эксперт в интервью "Гордону".

"…Путин — могильщик России, который виртуозно справляется со своей задачей… Каждый год его пребывания у власти наносит непоправимый удар по РФ. Фактически он превратился в главную угрозу национальной безопасности для собственной страны", — отметил собеседник.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович говорил, что экономика РФ деградировала, поскольку режим, установленный Владимиром Путиным, несовместим с экономическим развитием.