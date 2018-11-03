"Путин построил фашизм": эксперт объяснил, что убило российскую экономику

Слава Рабинович

Российская экономика деградировала, поскольку режим, установленный президентом РФ Владимиром Путиным, несовместим с экономическим развитием.

Такое мнение выразил российский финансист и блогер Слава Рабинович в интервью "Русскому монитору", комментируя негативный прогноз по росту российского ВВП председатель Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

"Путин встал на путь разрушения капитализма и превращения развивающегося на тот момент капитализма в бандитский неофеодализм с точки зрения экономической части развития страны или, вернее, не развития, а деградации. С точки зрения политической деградации он разрушил развивающуюся демократию и построил фашизм. Так вот бандитский неофеодализм в экономике и фашизм в политическом устройстве несовместимы с жизнью экономики и с благосостоянием народа, зато прекрасно совместимы с обогащением 500 самых приближенных к Путину и его ОПГ семей", - сказал Рабинович.

Эксперт сранивает российский ВВП, который занимает незначительную долю в мировом ВВП (1,5-2%) по структуре и составу с ВВП крупнейших экономик мира: "Когда ВВП России - это нефть, газ и другие добывающие сектора промышленности, а также экспорт того, что достается из земли, это говорит еще и о том, что за более чем четверть века после крушения СССР Россия так и не смогла построить нормальную экономику. Это петрократия с убогой однобокой экономикой, где не просто не делаются, например, автомобили, - не делаются свои собственные телевизоры".

Читайте такжеИгра в санкции: какие сигналы Москва посылает КиевуРабинович отмечает, что экономике РФ удается балансировать на грани полного краха за счет масштабных строительных проектов, или военно-промышленного комплекса.

"Многие "замечательные" другие сектора экономики, которые в жестком минусе, они чисто математически дают отрицательный результат, который потом переворачивается в +1 процент при помощи каких-нибудь "строек века" типа Крымского моста, поворотов рек вспять и закапывания очередных десятков миллиардов долларов в трубопроводы по ценам, от 3-х до 10-ти раз превышающим реальную стоимость этих работ. Плюс гигантские инвестирования в военно-промышленный комплекс, которые на самом деле, во-первых, "распиливаются", во-вторых, не имеют почти никакой экономической отдачи для страны", - говорит эксперт.

Читайте такжеЧерный список Кремля: эксперт назвал главную санкцию против ПорошенкоНапомним, 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.

В документе сказано, что такое решение принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", а также "в целях защиты национальных интересов".

1 ноября соответствующее постановление подписал премьер РФ Дмитрий Медведев. Санкции введены в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В списке оказались в основном украинские депутаты, чиновники и бизнесмены.