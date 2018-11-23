Путин прилетел в Крым

Президент России Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин прибыл в аннексированный Крым.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Путин в Крыму, уже прилетел", - приводит агентство слова Пескова.

Ожидается, что Путин проведет заседание президиума Госсовета по реализации майского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Госсовет пройдет в крымском курортном комплексе "Мрия", который находится под санкциями США, введенными 8 ноября в адрес девяти юридических и трех физических лиц из-за аннексии Крыма и ситуации на Донбассе.

Ранее сообщалось, что границы между аннексированными Крымом и Севастополем будет определяться по границам, утвержденными в СССР.

"До конца года будет подписано письменное соглашение, затем в первом квартале следующего проведены кадастровые работы… Территория Севастополя не потерпит существенных изменений и практически на 100 процентов будет совпадать с границами, установленными еще в СССР", - заявил "губернатор" города Дмитрий Овсянников.