Севастополь хотят подогнать под каноны СССР / Reuters

В аннексированном Крыму подконтрольная России власть решила изменить границы города Севастополя.

"До конца года будет подписано письменное соглашение, затем в первом квартале следующего проведены кадастровые работы… Территория Севастополя не потерпит существенных изменений и практически на 100% будет совпадать с границами, установленными еще в СССР", - цитирует Крым.Реалии так называемого губернатора города Дмитрия Овсянникова.

По словам чиновника, границы Севастополя должны соответствовать нормам, принятым во времена СССР.

"У нас не много разногласий было — девять, сейчас осталось одно. Речь идет о Ялтинском заказнике — небольшая территория оказалась в границах Севастополя. Причем мы нашли общую позицию, и после уточнения с Министерством природы России мы окончательно готовы для утверждения границ", - сказал Овсянников.

Как ранее сообщалось, незначительное смещение построенного Российской Федерацией моста через Керченский пролив в захваченный Крым может привести к трещинам и разрушению сооружения.