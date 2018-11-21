Эксперт предупредил о последствиях смещения Крымского моста

Из-за небольшого смещения Крымский мост может разрушиться, предупредил эксперт / Скриншот видео с youtube.com

Незначительное смещение построенного Российской Федерацией моста через Керченский пролив в захваченный Крым (Крымский мост или Керченский мост) может привести к трещинам и разрушению сооружения.

Локальное проседание Крымского моста даже на 9 сантиметров может спровоцировать разрушение, рассказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко в комментарии сайту "Сегодня".

"Любое тяжелое сооружение со временем проседает. Известно, что Керченский мост находится в зоне тектонической активности, поэтому понятно, что могут быть проседания — вниз, вверх", — отметил собеседник.

По его словам, "с одной стороны, 5-9 сантиметров при больших длинах не так существенно, но никто не даст гарантии, что не появятся локальные очень сильные понижения или повышения, которые могут вызвать разрыв конструкции".

"Когда усадка идет равномерно, то это ничего страшного, но, если же неравномерно — по сооружению могут пойти трещины… локальное проседание, даже на 9 сантиметров может вызвать разрушения, трещины", — добавил эксперт.

Ранее российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг похвастался, что в Керченском проливе строители закончили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.