"Пьяный" мост: Спутники зафиксировали разновысотное смещение арок Крымского моста

Мост "танцует" / МинВОТ/Фейсбук

Спутники фиксируют значительное смещение арок построенного оккупантами Крымского (Керченского) моста.

"Керченский мост - смещается (результаты космической съемки). Такие выводы сделаны на основе интерферометрического метода обработки данных космических снимков, сделанных со стороны аннексированного Крымского полуострова и острова Тузла", - во вторник, 20 ноября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В министерстве отметили, что спутники сфотографировали несколько критических участков, где происходят процессы смещения. В частности, по их данным, в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова отмечаются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие).

Центральная часть моста, в свою очередь, поднимается со скоростью до 30 мм в год, в то время как арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 мм в год.

Также на террритории острова Тузла часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 мм в год, а объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 мм в год; на территории Тузлы находится часть опор моста.

В МинВОТ отметили, что подобные смещения могут иметь негативные последствия, а Читайте такжеНа Керченском мосту произошло масштабное ДТП, опубликовано видеопостроенный в сейсмоактивной зоне Крымский мост несет угрозу судоходству и стабильности региона.

Ранее российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг сообщил, что в Керченском проливе строители закончили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, РФ начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.