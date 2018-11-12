Друг Путина рассказал, что сильно мешало строить Крымский мост

Строительство Крымского моста сильно осложняли непростой грунт и частые штормы, пожаловался Аркадий Ротенберг / fkutaman.ru

Российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг сообщил, что в Керченском проливе строители закончили работы по сооружению опор железнодорожной части российского моста в захваченный Крым (Крымский мост или Керченский мост).

Готовы все опоры Крымского моста — автодорожные и железнодорожные, работу сильно осложняли непростой грунт, а также частые штормы, приводит слова миллиардера инфоцентр "Крымский мост".

"…Тысячи свай для этих опор погружены на большую глубину: на некоторых участках — более ста метров…", — отметил Ротенберг. Напомним, РФ начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.