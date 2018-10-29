Из-за Крымского моста Россия попала в ловушку — эксперт

Построив Крымский мост, Россия попала в ловушку, сообщил эксперт / Most.Life

Эксперт-международник Руслан Осипенко считает, что Европейский союз специально не мешал строительству Российской Федерацией моста в захваченный Крым над Керченским проливом.

После возведения Крымского моста ЕС получил повод для бесконечного введения новых санкций против России, рассказал аналитик "Обозревателю".

По словам собеседника издания, российское государство построило Керченский мост и попало в ловушку.

"Его ведь не будут разбирать? Но за него будут накладывать постоянно санкции и ограничения. То есть как Россия залезла в Крым — попала в ловушку, так же с мостом — построила его и снова попала в ловушку", — добавил эксперт. Напомним, РФ начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.