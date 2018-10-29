Из-за Крымского моста Россия попала в ловушку — эксперт

29 октября 2018, 05:10

На РФ в связи с постройкой Керченского моста будут постоянно накладывать санкции, полагает аналитик.

Эксперт сообщил, что, построив Крымский мост, Россия попала в ловушку
Построив Крымский мост, Россия попала в ловушку, сообщил эксперт / Most.Life

Эксперт-международник Руслан Осипенко считает, что Европейский союз специально не мешал строительству Российской Федерацией моста в захваченный Крым над Керченским проливом.

После возведения Крымского моста ЕС получил повод для бесконечного введения новых санкций против России, рассказал аналитик "Обозревателю".

По словам собеседника издания, российское государство построило Керченский мост и попало в ловушку.

"Его ведь не будут разбирать? Но за него будут накладывать постоянно санкции и ограничения. То есть как Россия залезла в Крым — попала в ловушку, так же с мостом — построила его и снова попала в ловушку", — добавил эксперт.Напомним, РФ начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия санкции Керченский мост Евросоюза Крымский мост
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
05:44
Ученые выяснили, чем мужчинам легче всего покорять женщин
05:10
Из-за Крымского моста Россия попала в ловушку — эксперт Видео
04:33
Монахиня, сексуальная вампирша и зомби: Астафьева и группа Mozgi снялись в жуткой фотосессии Фото
03:56
Двое мальчиков изнасиловали 6-летнюю девочку, посмотрев порно
03:17
"*баный стыд и беспросветный п*здец": Сеть возмутило видео драки из-за скидок в российском магазине
02:43
Эксперт назвал главный риск для Евросоюза Видео
02:05
"Отходняки — жесть": Надя Дорофеева пожаловалась на ноющую боль Видео
01:37
Стало известно, какие болезни лечит черный чай
00:47
Подтверждена гибель в авиакатастрофе владельца ФК "Лестер" миллиардера Вишаи Шривадданапрабхи
00:25
Оккупанты подозревают нового "вице-премьера" Крыма в работе на Украину - блогер
28 октября, воскресенье
23:59
Пропаганда стиля 40-х: в харьковской электричке неизвестные разбросали просоветские листовки
23:34
Пограничники не пустили в Украину дуэт из России
22:59
На блокпосту задержан горловчанин, пытавшийся ввезти в ОРДО серебро и телефоны
22:37
Пентагон не уделяет внимания противоракетной обороне зарубежных баз - The National Interest
22:27
В США объяснили, почему Украине не поможет Будапештский меморандум Видео
21:59
Чехия отметила 100-летие независимости грандиозным военным парадом
21:57
Агрессия Кремля: эксперт рассказал об опасности, грозящей украинским портам на Азове Видео
21:35
На трассе Харьков-Симферополь на ходу загорелся рейсовый автобус
21:28
Гибель звезды "Дизель шоу": журналисты рассказали о шестом чувстве смерти Поплавской Видео
20:58
"Стул позора" и комплексы: стали известны странные факты о керченском стрелке Видео
20:52
В Китае окончился крахом запуск первой коммерческой ракеты
20:22
Прогресс на марше. Оправданного много лет назад педофила-убийцу вычислили благодаря тесту ДНК
20:15
Трампа высмеяли за инцидент с зонтом у самолета
19:59
Серийные убийства в Кривом Роге: во дворе частного дома нашли пять закопанных тел Фото Видео
19:49
"Питтсбургскому стрелку" предъявили обвинения по 29 пунктам
19:26
Динамо - Львов 0:1, киевляне сенсационно проиграли на своем поле Видео
19:01
Матиос назвал число самоубийств военных ВСУ в зоне конфликта на Донбассе
18:59
В Сети появились фотографии российского вертолета ПБВ
18:29
Россия получила от США список претензий по "ракетному договору" - МИД РФ
18:25
Скандал вокруг "Игр непокоренных": украинского чемпиона обвинили в ложных данных о его травме Фото Видео
18:17
Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради засветила юный бюст: опубликовано фото
17:59
Россия ставит на вооружение новейшие комплексы РЭБ/РЭП
17:50
Гибель Поплавской: опубликовано трогательное видео, посвященное королеве юмора из "Дизель шоу" Видео
17:39
Волочкова отправила отходящего после инсульта отца в дом престарелых
17:30
США успешно испытали новую ракету-перехватчик Видео
17:20
"Взорвем АЗС вместе с вами": в Киеве националисты напали на авто женщины с ребенком Фото Видео
16:59
"Уничтожит за несколько километров": в Сеть выложили мощное видео стрельб минометчиков ВСУ Видео
16:50
Динамо - Львов: прямая видеотрансляция матча тринадцатого тура УПЛ
16:39
Новый триумф: Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA и переписала историю украинского тенниса Фото Видео
16:05
Последние теплые дни осени: синоптик рассказала, что спасает Украину от холодов и снега Видео
15:35
"Украине не повезло": эксперт рассказал, почему у Киева почти не осталось друзей в Европе
14:57
"Проснулся от минета". В поезде "Укрзализныци" произошел секс-инцидент: опубликовано фото
14:56
"Какие-то животные": во Львове разбили камень на месте будущего монумента украинским воинам Фото
14:20
"Я официально заявляю": Зеленский откровенно высказался об участии в выборах Видео
14:02
Джанабаева в коротком платье и колготах "завела" фанатов: опубликовано видео
14:00
"Похожа на Светку Лободу": Леся Никитюк показала образ к Хэллоуину Видео
13:57
"Ты – брехло": в Харькове продолжают травить школьницу, униженную педагогами Видео
13:31
В Киеве нардеп устроил "бучу" на "Дискотеке 80-х" из-за пионерских галстуков: опубликовано видео Видео
13:14
"Лишим пенсий": боевики "ЛНР" запугивают жителей Луганска перед "выборами"
13:04
Кимберли (Ким) Кардашьян-Уэст Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять