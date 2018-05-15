Путин на КамАЗе, кот-марафонец и митрополит на воздушном шаре: как открывали Крымский мост, видео, фото

Во вторник, 15 мая, с участием президента России Владимира Путина состоялось открытие автодорожной части Крымского моста, который соеденил Краснодарский край с аннексированным полуостровом Крым.

Накануне запуска движения, автодорожную часть Крымского моста торжественно открыли мостостроители во главе с Путиным: колонна строительной техники проехала по автодороге. В рамках церемонии Путин вместе с Борисом Ротенбергом также посетил центр управления, который круглосуточно должен мониторить эксплуатацию моста.

Читайте также Открытие Крымского моста: история о том, как Украина сама себя обманула

Путин открыл Крымский мост, начав с обращения к строителям. "Поздравляю вас, первая линейка, но самая важная. Сдано раньше на полгода, качество - супер. Надеюсь, что железнодорожная линейка в следующем году будет не хуже", - сказал президент РФ. После этого он предложил всем рассаживаться в грузовые машины и другую строительную технику, и со словами "Поехали" запрыгнул в КамАЗ.

После этого колонна во главе с Путиным за рулем КамАЗа проехала по мосту.

Читайте также Украинский журналист поблагодарил Росиию за постройку Крымского моста

"Добрый день, дорогие друзья, я поздравляю вас с этим праздничным источрическим днем. Еще при царе-батюшке мечатли построить этот мост. Потом пытались построить в 30-е, 40-е, 50-е годы, и, наконец, благодаря вам это чудо свершилось. Хочу поблагодарить саперов, экологов, археологов, минеров, инженеров - всех 10 тысяч человек, которые работали над мостом. Такие стройки мы будем проводить по всей России. Поздравляю вас и желаю успехов", - произнес речь Путин перед строителями, добравшись до конечной точки маршрута.

Кремлевские байкеры на церемонии замечены не были.

Запуск движения состоится 16 мая в 05.30.

Читайте также Чубаров предложил забрать Крымский мост в качестве контрибуции

Перед открытием моста прочность конструкции проинспектировал талисман строителей кот Мостик, который первый пробежал 19 киллометров. Об этом кот сообщил на своей странице в Instagram.

Также накануне церемонии Крымский мост был освячен с воздуха митрополитом Феодосийским и Керченским Платоном, осуществившим перелет над мостом при помощи воздушного шара.

Мост протяженностью в 19 километров стал самым длинным в Европе, опередив португальский вантовый мост "Васко да Гама" в Лиссабоне (17,2 километра). Пропускная способность перехода — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год.