В Евросоюзе согласовали продление антироссийских санкций – СМИ

5 июня 2019, 18:36

Санкции ЕС против России продлены на год.

санкции, Россия
ЕС продлил санкции против России

Европейский союз принял решение о продлении антироссийских санкций в связи с аннексией Крыма.

Как отмечает Bloomberg, ограничительные меры против РФ будут продлены на год.

Отмечается, что дипломаты ЕС приняли решение по санкциям, срок действия которых истекает 23 июня.

Кроме того, Евросоюз также сохраняет приверженность полной имплементации политики непризнания аннексии Крыма.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что санкции против России европейские страны будут продолжать вплоть до возвращения всех оккупированных частей Украины.

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Россия санкции Евросоюз Крым
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