Зеленский обсудил с главой Бундестага схему обмена пленными

Зеленский и Шойбле обсудили ситуацию на Донбассе / president.gov.ua

18 июня, во вторник, глава Украинского государства Владимир Зеленский в Германии встретился с главой Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле.

Зеленский и Шойбле обговорили ситуацию на Донбассе, а именно, вопросы прекращения войны и возвращения заложников. В частности, Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Кроме того, Владимир Зеленский обозначил свои первые законодательные инициативы, которые он хочет реализовать после избрания новой Верховной Рады. Зеленский отметил, что среди инициатив - запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмене депутатской неприкосновенности.

"Это инициативы, о которых украинцы мечтают 28 лет", - подчеркнул Зеленский.

Читайте такжеВсех на всех: Лавров сделал предложение Зеленскому по обмену пленнымиНапомним, ранее сообщалось, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.

Также ранее украинский омбудсмен предложила РФ менять "всех на всех". Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила своей российской коллеге Татьяне Москальковой начать обсуждение вопроса обмена всех заключенных граждан Украины в России и россиян в Украине.