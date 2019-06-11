"Есть добрая воля Зеленского": Украинский омбудсмен предложила РФ менять "всех на всех"

Людмила Денисова / УНИАН

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила своей российской коллеге Татьяне Москальковой начать обсуждение вопроса обмена всех заключенных граждан Украины в России и россиян в Украине.

"Мы могли бы объединить усилия, вы в России, а я на Украине, учитывая то, что есть добрая воля президента Зеленского на освобождение всех. Мы не говорим об обменах, мы говорим, что страна изменила риторику, наш президент говорит об освобождении, я хотела бы такие условия с вами обсудить", — сказала она.

При этом, Денисова подчеркнула, что речь может идти лишь о достижении договоренности по тем людям, чье заключение одна из сторон считает обусловленным политическими мотивами.

"У меня есть некоторые предложения и у страны нашей, чтобы обсудить возможность не только поддержки наших граждан, которые попали в сложные ситуации в России и в Украине, а обсудить возможность освобождения граждан, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, отбывающих наказание и только ждущих правосудия", – сказала Денисова.

Напомним, ранее глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров официально Владимиру Зеленскому провести обмен пленных в формате "всех на всех, но по-христиански". Ранее президент Украины заявил о том, что готов к проведению переговоров между Россией и Украиной ради урегулирования военного конфликта на Донбассе.