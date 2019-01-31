Денисова рассказала, когда состоится передача украинцев из оккупированного Донбасса / Униан

Очередное перемещение с временно оккупированных территорий Донбасса лиц, осужденных до 2014 года ожидается в первую неделю февраля.

Об этом у себя в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она также обратилась к координатору ОБСЕ по поводу политзаключенного Павла Гриба, "ведь состояние парня сверхкритическое". Тот в свою очередь пообещал не обратиться к представителям Международного комитета Красного Креста, чтобы те посетили узника Кремля и по возможности оказали ему помощь в лечении.

Ранее Денисова сообщила, что раненому в руку россиянами и захваченному в Керченском проливе украинскому моряку Василию Сороке грозит ампутация части конечности.

Напомним, в российских тюрьмах находятся более 80 украинских политических заключенных, заявила Денисова. "Людей похищают, проводят обыски, арестовывают, пытают, инкриминируют вымышленные преступления. Хотя на самом деле, политзаключенными в России украинцы могут стать только за свою гражданскую позицию", - написала она