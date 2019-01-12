"Террор против украинцев": названо число украинских политзаключенных в РФ

12 января 2019, 19:25

Украинцы содержатся в тюрьмах РФ за свои политические взгляды.

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Стало известно число украинских политзаключенных в РФ / УНИАН

В российских тюрьмах находятся более 80 украинских политических заключенных, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Российский режим, превзойдя советский тоталитаризм, снова развернул террор против украинского народа. Он стремится полностью ликвидировать языковую, культурную и национальную идентичность на захваченных территориях нашего государства. Это массово происходит в оккупированном Крыму.

Людей похищают, проводят обыски, арестовывают, пытают, инкриминируют вымышленные преступления. Хотя на самом деле, политзаключенными в России украинцы могут стать только за свою гражданскую позицию", - написала она в Facebook.

По словам Денисовой, среди современных политических заключенных Олег Сенцов, Станислав Клых, Павел Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Ремзи Меметов, Нури Примов.

"Всего более 80 граждан Украины содержатся в российских тюрьмах за свои политические взгляды", - сообщила омбудсмен.

Отметим, что накануне Денисова сообища о том, что украинский политический заключенный Станислав Клых, незаконно осужденный в России, жалуется на сильные боли в сердце, почках, печени и подозревает вероятное заболевание раком кожи.

Напомним, в октябре 2017 года Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции после личных переговоров между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным

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Россия омбудсмен политзаключенные Людмила Денисова Олег Сенцов
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