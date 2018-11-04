Турция направила России список на освобождение украинских политзаключенных – Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко / president.gov.ua

Турция передала российской стороне список на освобождение украинских политзаключенных и ожидает успешного решения этого вопроса, заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции по итогам Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией в Стамбуле.

"Прежде всего хочу сказать, что действительно ранее двое политзаключенных были выданы нам, после чего они были отпущены на свободу. На этот раз мы получили более длинный список и мы сразу немедленно передали его российской стороне и я хочу, чтобы мы следили за этим процессом и были успешны в его решении", - подчеркнул лидер Турции.

Напомним, ранее Эрдоган назвал сроки подписания соглашения о ЗСТ между Украиной и Турцией.

В октябре 2017 года Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции после личных переговоров между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным.