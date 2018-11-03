Эрдоган назвал сроки подписания соглашения о ЗСТ между Украиной и Турцией

Петр Порошенко встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом / president.gov.ua

Работа по подписанию соглашения о зоне свободной торговли с Украиной должна завершиться до конца года, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сегодня мы приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Мы верим, что благодаря этому соглашению мы сможем достичь нашей цели - торговый баланс в 10 млрд долларов", - сказал он во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко по результатам 7-го заседания украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня.

Напомним, Эрдоган посетил Украину в октябре 2017 года и заявил о намерении вывести двусторонний товарооборот с Украиной до 10 млрд долларов в год.