Эрдоган заявил, что СМИ не способствуют демократии

Эрдоган не очень-то любит медиа / @HaberturkTV

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что демократия и СМИ несовместимы, отметив, что прекрасно видел, как СМИ управляют даже такими мощными государствами, как США и Германия.

"Я видел, что эти гигантские страны регулируются средствами массовой информации, а не их лидерами. Потому что каждый раз, когда я говорил с ними, они говорили: "Наши СМИ говорят это, наши СМИ пишут это". И я сказал им: "просто забудьте о СМИ, скажите мне, что говорят ваши люди", - заявил Эрдоган в среду, 3 октября, в своей речи в Анкаре, сообщает Hurriyet Daily News.

"Для нас важно, как нас оценивает наш народ. Демократия уполномоченна народом. Демократия есть, если есть народ. Демократия невозможна с медиа", - сказал он.

По словам Эрдогана, хороший политик не может проводить "здоровую политику", если он боится средств массовой информации.

Накануне Эрдоган призвал сограждан продать имеющуюся иностранную валюту, чтобы поддержать лиру, которая в последнее время демонстрирует рекордное падение.