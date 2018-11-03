Турецкие миротворцы на Донбассе и аннексия Крыма: о чем говорили в Стамбуле Порошенко и Эрдоган

3 ноября 2018, 18:55

Турция не останется в стороне в вопросе противодействия агрессии РФ в Азовском море.

  • В Стамбуле состоялась встреча Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана president.gov.ua
  • В Стамбуле состоялась встреча Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана president.gov.ua
  • В Стамбуле состоялась встреча Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана president.gov.ua
  • В Стамбуле состоялась встреча Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана president.gov.ua
  • В Стамбуле состоялась встреча Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана president.gov.ua
  • В Стамбуле состоялась встреча Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана president.gov.ua

В субботу, 3 ноября, в Стамбуле завершилась встреча президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Переговоры прошли в резиденции главы Турецкого государства "Мабейн" во дворце "Йылдыз" и длились 1 час 15 минут", - говорится в сообщении агентства "Анадолу".

Встреча проходила в рамках VII заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Украина-Турция.

Ползучая агрессия России в Азовском море

Порошенко заявил, что получил заверения в том, что Турция не останется в стороне в вопросе противодействия "ползучей агрессии" России в Азовском море.

Он также сообщил о достигнутой договоренности с президентом Турции о координации действий по решению проблемы нарушения оккупационными властями Крыма прав человека на территории автономии.

"Мы подтвердили настроенность работать вместе над решением этих вопросов как на двустороннем уровне, так и в формате в рамках международных организаций, в частности ООН", - подчеркнул Порошенко.

Турецкие миротворцы на Донбассе

Порошенко предложил Турции принять участие в составе будущей миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.

"Я предложил президенту (Турции) активизировать наш диалог в том числе и по поддержке решения о размещении миротворцев в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН", - заявил он.

"Мы доверяем Турции и будем счастливы, если бы Турция приняла участие в установлении мира на Донбассе посредством размещения своей миротворческой миссии (имеются в виду воинские контингенты, - ред.) в составе ООН (на территории оккупированного Донбасса, - ред.)", - добавил президент.

Турция не признает незаконную аннексию Крыма

В свою очередь Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией.

Эрдоган отметил, что позиция Турции заключается в поддержке суверенитета, независимости, территориальной целостности и политического единства Украины.

"Мы еще раз подчеркнули, что мы никогда не признавали и не станем признавать незаконную аннексию Крыма", - отметил он, добавив, что Турция будет продолжать отстаивать права и интересы крымских татар как оставшихся на территории аннексированного Крыму, так и тех, кто был вынужден уехать с полуострова.

Помощь Турции в освобождении украинских политзаключенных

Порошенко и Эрдоган договорились о дальнейшей координации усилий в процессе освобождения украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму.

"Мы высоко ценим помощь Турции и лично ее президента в освобождении политических заключенных. Мы благодарим за освобождение Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова", - заявил Порошенко.

"Мы будем продолжать координацию по продлению процесса освобождения политзаключенных... тех, кто незаконно удерживается в оккупированном Крыму и на территории Российской Федерации", - добавил президент.

Cоглашение между Украиной и Турцией в сфере развития

Сегодня Украина и Турецкая Республика подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития.

Также был подписан меморандум о договоренности между государственным концерном "Укроборонпром" и управлением военно-промышленного комплекса Турецкой Республики, а также совместное заявление по результатам 7-го заседания украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня.

Усиление безопасности в Черноморском регионе

Также сегодня министры обороны Украины и Турции Степан Полторак и Хулуси Акар обсудили вопросы усиления безопасности в Черноморском регионе.

"Сегодня в рамках официального визита президента Украины Петра Порошенко в Турецкую Республику и проведения седьмого заседания Стратегического Совета высокого уровня имел возможность встретиться с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром", - написал Полторак на своей странице в соцсети Facebook.

Полторак отметил, что во время встречи министры обсудили вопросы усиления безопасности в Черноморском регионе и современное состояние и перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества между Украиной и Турцией, а также военно-техническое сотрудничество между двумя странами.

Напомним, ранее Эрдоган назвал сроки подписания соглашения о ЗСТ между Украиной и Турцией.

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Украина Турция Петр Порошенко Реджеп Тайип Эрдоган
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