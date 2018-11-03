Порошенко похвастался полученным в Турции званием доктора

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о присвоении ему звания почетного доктора Стамбульского университета.

"Для меня большая честь получить степень почетного доктора Стамбульского университета и присоединиться к когорте других уважаемых политических деятелей, удостоенных этого звания", - написал Порошенко в Twitter.

С 3 по 4 ноября президент Украины находится в Турции с официальным визитом. В частности, 3 ноября под председательством Порошенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится заседание Стратегического совета высокого уровня, в ходе которого запланировано обсуждение партнерство двух стран. Кроме того, планируется отдельная встреча Порошенко и Эрдогана.

Порошенко также посетит Анталию, где поучаствует в церемонии инаугурации Консульства Украины в Анталии, а также центра культуры "Украинский дом".

Ранее сообщалось, что в ходе предстоящего визита в Париж по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны президент Украины проведет ряд встреч.