"Будут разные встречи": Луценко пояснила, как пройдет визит Порошенко и Путина в Париж

2 ноября 2018, 22:28

Без свидетелей никаких переговоров не будет, заверила представитель президента в Раде.

Порошенко Путин
Встретятся ли Путин и Порошенко в Париже / скриншот

В ходе своего официального визита в Париж по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны президент Украины Петр Порошенко проведет ряд встреч. Однако "без свидетелей" со своим российским коллегой Владимиром Путиным он встречать не будет.

"Будут разные встречи, но невозможна одна встреча – в формате Порошенко – Путин один на один. Такого не будет", – цитирует телеканал 24 представителя президента Украины в Верховной Раде Ирину Луценко.

По ее словам, если встреча и состоится, то это будет исключительно "прозрачный разговор, только при свидетелях и только с серьезными аргументами".

"Зная, как Путин искажает всю эту ситуацию, – ничего об Украине без Украины. Может быть многосторонняя встреча при свидетелях, например, "нормандский формат", страны Будапештского меморандума, но ни одной встречи с глазу на глаз с Путиным быть не может", – резюмировала она.

Ранее госсекретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан на брифинге в Киеве сообщил, что Петр Порошенко посетит праздничные мероприятия по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны, которые пройдут в Париже 11 ноября.

В этот день столицу Франции и, в частности, праздничные мероприятия посетят также президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин. Ожидается, что Путин и Трамп проведут в Париже рабочую встречу. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная цель предстоящей встречи Путина с его американским коллегой – "сверка часов".

Напомним, 26 октября президент Украины Петр Порошенко посетил с рабочим визитом Беларусь. При этом он заявил, что доверяет Лукашенко "на сто процентов". С ним президент Украины встречался с глазу на глаз.

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Париж Петр Порошенко Ирина Луценко Владимир Путин
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