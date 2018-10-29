Песков назвал главную цель встречи Путина с Трампом

Главная цель встречи Дональда Трампа с Владимиром Путины — "сверить часы", утверждает Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная цель встречи российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в столице Франции Париже — "сверка часов".

По итогам встречи Путина и Трампа не будет подписано никаких документов, рассказал спикер в Москве, пишет УНИАН.

"Встреча будет на полях международного мероприятия в Париже… и главная цель — это сверить часы", — заявил Песков.

Читайте такжеТрамп прокомментировал встречу с Путиным в ФинляндииПресс-секретарь добавил, что у президентов России и США есть очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями, в частности, о намерении Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее стало известно, что Владимир Путин хочет встретиться с Дональдом Трампом 11 ноября в Париже в рамках мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Президент США сообщил, что, вероятнее всего, встретится с главой РФ.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.