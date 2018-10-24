Трамп оценил вероятность встречи с Путиным в Париже

Дональд Трамп полагает, что, вероятнее всего, встретится с Владимиром Путиным в Париже / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что, вероятнее всего, встретится с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в ноябре в столице Франции Париже.

Вопрос проведения встречи с российским лидером обсуждается, рассказал президент Штатов журналистам, пишет Reuters.

"Я думаю, мы, вероятнее всего, встретимся. Она (встреча с Путиным — Ред.) еще не подготовлена, но, скорее всего, она состоится", — заявил глава США.

Ранее стало известно, что Владимир Путин хочет встретиться с Дональдом Трампом 11 ноября в Париже во время мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов.