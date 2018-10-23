Путин хочет встретиться с Трампом 11 ноября в Париже

Местом второй встречи Трампа и Путина станет Париж / GettyImages

Российский президент Владимир Путин изъявил желание провести встречу с президентом США Дональдом Трампом 11 ноября в Париже.

Свое желание Путин высказал в ходе встречи с помощником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном - российский президент предложил Болтону организовать встречу во время мероприятий в честь 100-летия окончания первой мировой войны в Париже 11 ноября, сообщают РИА "Новости".

"Конечно, было бы полезным продолжить прямой диалог и с президентом Соединенных Штатов, прежде всего, на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся, ну, например, в Париже...Конечно, если американская сторона заинтересована в этих контактах", - заявил Путин.

Болтон заявил в свою очередь, что Трамп безусловно "будет рад встретиться с ним".

"Конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи, о которой вы говорили", - цитируют российские СМИ слова Болтона.

Напомним, Дональд Трамп заверил, что проявляет жесткость при контактах с Владимиром Путиным.

"Думаю, что лично я с ним проявил жесткость. У меня была с ним двусторонняя встреча. Это была жесткая и очень хорошая встреча", - сказал он.