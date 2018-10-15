Трамп ответил на вопрос об участии Путина в убийствах одним словом

Президент США Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистки CBS News Лесли Шталь о возможной причастности российского лидера Владимира Путина к "убийствам и отравлениям" одним словом: "Наверное".

Об этом он сообщил в программе 60 Minutes на телеканале CBS News.

Накануне Дональд Трамп заверил, что проявляет жесткость при контактах с Владимиром Путиным.

"Думаю, что лично я с ним проявил жесткость. У меня была с ним двусторонняя встреча. Это была жесткая и очень хорошая встреча", - сказал он.

Глава Белого дома отметил, что помогает Украине укреплять вооруженные силы гораздо активнее, чем его предшественник Барак Обама.

"Именно я передал Украине наступательные вооружения, противотанковые системы. Обама этого не делал. Знаете, что он им отправлял? Одеяла и подушки. И именно он упустил ту часть Украины, которую оккупировала Россия", - заявил подчеркнул Трамп.