Порошенко отпразднует окончание войны вместе с Путиным

Петр Порошенко / El Pais

Президент Украины Петр Порошенко посетит праздничные мероприятия по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны, которые пройдут в Париже 11 ноября.

Об этом сообщил госсекретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан на брифинге в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"11 ноября в Париже с визитом будет находиться президент Порошенко в ответ на приглашение своего французского коллеги принять участие в праздновании 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны", - приводит агентство слова Лемуана.

В этот день столицу Франции и, в частности, праздничные мероприятия посетят также президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин. Ожидается, что Путин и Трамп проведут в Париже рабочую встречу. График встреч Порошенко пока не известен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная цель предстоящей встречи Путина с его американским коллегой - "сверка часов".

"Встреча будет на полях международного мероприятия в Париже... Главная цель - это сверить часы", - сказал Песков, отметив, что каких-либо документов по итогам саммита подписано не будет.

Полноформатная встреча двух президентов прошла 16 июля этого года в Хельсинки.

До этого пересекались лишь дважды - в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге (в июле 2017 года) и на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге (в ноябре 2017-го).