Лукашенко предпочел приехать в Украину на тракторе вместо танка

Президент Беларуси Александр Лукашенко / udf.by

Беларусь не представляет военной угрозы для Украины.

Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на Форуме регионов, который проходит в Гомеле, передают "Белорусские новости".

"Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию. Мы если и придем с севера вам, - я хочу, чтобы это военные некоторые услышали в Украине, - то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках", - сказал Лукашенко.

В ответ на это президент Украины Петр Порошенко заявил, что доверяет Лукашенко "на сто процентов".

Накануне Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова подключиться к разрешению конфликта на Донбассе при согласии заинтересованных сторон.

"Я прямо заявляю, что мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно, но только ради мира", - сказал он, подчеркнув, что Минск "не напрашивается на роль миротворца или посредника".